قبيل الفجر.. رياح باردة وأمطار خفيفة إلى متوسطة على العاصمة المقدسة

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محمد بن مسعود - الدمام - شهدت ساعات قبيل الفجر اليوم الجمعة هبوب رياح باردة، مع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة.

وقد عانق السحاب قمم جبال العاصمة المقدسة الشرقية وحجبت أشعة الشمس، بينما لا تزال الغيوم تغطي سماء مكة المكرمة، حتى هذه اللحظات، مع هبوب نسمات باردة.

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