انت الان تتابع إدخال الملك تشارلز الثالث إلى أحد مستشفيات لندن لإجراء عملية جراحية في البروستاتا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - وصل الملك تشارلز الثالث إلى مستشفى خاص في لندن للخضوع "لإجراء تصحيحي" لتضخم البروستاتا، حسبما أعلن قصر باكنغهام الجمعة.

وقال القصر: "تم إدخال الملك هذا الصباح إلى أحد مستشفيات لندن لتلقي العلاج المقرر". "يود جلالة الملك أن يشكر جميع الذين أرسلوا تمنياتهم الطيبة خلال الأسبوع الماضي ويسعده أن يعلم أن تشخيصه له تأثير إيجابي على الوعي بالصحة العامة."

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