وزير الدفاع الإيطالي: بلادنا مستعدة لتولي قيادة المهمة الأوروبية في البحر الأحمر

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محمد بن مسعود - الدمام - فال وزير الدفاع الإيطالي، إن بلاده مستعدة لتولي قيادة المهمة الأوروبية في البحر الأحمر، وأضاف أن الحوثيين لديهم إنتاجهم العسكري الخاص وأخطر من حماس وحزب الله، وأضاف وزير الدفاع الإيطالي أن المهمة الأوروبية في البحر الأحمر يجب أن تبدأ بأسرع وقت ممكن.

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