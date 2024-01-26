شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، من هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان، يصاحبها رياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية على محافظات:

أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، ومركز الفطيحة.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.