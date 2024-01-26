اخبار السعوديه

"الأرصاد": هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان

0 نشر
واس - جيزان 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، من هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان، يصاحبها رياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية على محافظات:
أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، ومركز الفطيحة.
وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا