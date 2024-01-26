شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ الحاكم العام لكومنولث أستراليا بمناسبة ذكرى يوم بلاده والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام