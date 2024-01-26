إطلاق برنامج "تجارب الحياة" لتقديم خدمات رقمية سهلة ومتكاملة

أطلقت هيئة الحكومة الرقمية برنامج "تجارب الحياة"؛ لبناء تجربة موحدة تتمحور حول المستفيدين من الخدمات الحكومية الرقمية، وتسريع عملية تطوير الخدمات من خلال تقديم الدعم اللازم للجهات الحكومية.
وبيّن محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أن برنامج "تجارب الحياة" يهدف إلى بناء تجربة رقمية سلسة بالتكامل مع الجهات الحكومية، مما يقلل الخطوات والوقت المستغرق من المستفيد لإتمام إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تقليل الجهد المبذول في التعامل المباشر مع الجهات المعنية، وتقديم خدمات استباقية؛ لتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزائرين، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتوفر "تجارب الحياة" خدمات رقمية بمنظور المستفيدين بدلاً من التركيز على السياسات والإجراءات، وذلك لتبسيط الاستفادة من الخدمات الحكومية الرقمية، والحد من التحديات المتعلقة بتعدد المحتوى واختلاف المنصات الرقمية، بالإضافة إلى إشراك المستفيدين وأخذ توصياتهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم بعين الاعتبار لتحسين الخدمات الحكومية الرقمية المقدمة.
ويأتي إطلاق "تجارب الحياة" بالتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية في المملكة، لتصبح إحدى الدول الرائدة عالميًا في مجال الحكومة الرقمية.
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