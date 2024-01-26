شكرا لمتابعة خبر عن أمير الرياض يحضر حفل منصة إحسان السنوي الثالث لتكريم المحسنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، تنظم المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” حفل التكريم السنوي الثالث للمحسنين بعد غد الأحد بمدينة الرياض.

ويأتي الحفل احتفاءً من منصة ” إحسان ” بعطاءات أهل الخير والمحسنين في إطار ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من دعم للعمل الخيري، حرصاً على تسخير كل السبل لتمكين قطاع العمل الخيري والنهوض به، كما سيتم استعراض أثر ونتائج إسهامات المحسنين الخيّرة التي كان لها أثر إيجابي في حياة المستفيدين في جميع المجالات الخيرية والتنموية بالمملكة.

ومن المقرر أن يتم خلال الحفل إطلاق برامج وخدمات نوعية لحلول رقمية تسهّل عملية وصول التبرعات إلى المستحقين بكل يسر، بهدف تقديم أفضل تجربة تبرع، كما ستتم الإشارة إلى تحديثات المشاريع الخيرية التي ساهم فيها المحسنون تعزيزاً للموثوقية والشفافية.

ويتسق هذا الحفل مع حرص المنصة الوطنية للعمل الخيري على تعزيز المبادرات التي تحفز المسؤولية الاجتماعية وتشجع على التكافل وعمل الخير، كما تسعى المنصة إلى تثمين جهود المحسنين تعظيماً للأثر، حيث عادت تبرعاتهم بالنفع على أكثر من 4.8 ملايين مستفيد ومستفيدة منذ إطلاق المنصة وحتى الآن.

والجدير بالذكر أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) كُلِّفت بتأسيس منصة إحسان بموجب أمرٍ سامٍ كريم، وتحظى بمتابعة لجنة إشرافية مكونة من 13 جهة حكومية تعمل وفق حوكمة قوية ومحكمة ضمن المساعي الوطنية الرامية إلى تمكين القطاع الخيري رقميًا؛ بما يدعم مكانة المملكة الرائدة في الخير والعطاء.

وتهدف منصة إحسان عبر حملاتها الخيرية والتوعوية إلى تعزيز ثقافة التبرع والتكاتف المجتمعي بما يتواكب مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 ودعم المشاريع المجتمعية والحالات الإنسانية، وتمكين المجتمع من التبرع من خلال قنوات رسمية موثوقة، حيث تُعد المنصة الوجهة الأولى للتبرعات الموثوقة.