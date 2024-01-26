شكرا لمتابعة خبر عن سائحة إنجليزية تزور المملكة بعد مشاهدتها للقاء ولي العهد على قناة فوكس نيوز .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حرصت سائحة إنجليزية على القدوم إلى المملكة من أجل زيارة مواقعها التاريخية بعد مشاهدتها للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على قناة فوكس نيوز

وفي هذا السياق ،قالت السائحة الإنجليزية :” كنت أشاهد قناة فوكس نيوز الأمريكية وكانت المقابلة مع ولي العهد محمد بن سلمان مع بريت باير وكان يتحدث عن رؤية المملكة ٢٠٣٠ ”

وأضافت ” كانوا يضعون الكثير من المقاطع لمشروع ذا لاين وكنت أعتقد أنها جميلة وكيف ستبدو من الخارج ،كنت أبحث عن حجر وكان هناك برنامج اسمه زيارة السعودية وحجزت رحلة ”