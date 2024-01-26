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سائحة إنجليزية تزور المملكة بعد مشاهدتها للقاء ولي العهد على قناة فوكس نيوز .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - حرصت سائحة إنجليزية على القدوم إلى المملكة من أجل زيارة مواقعها التاريخية بعد مشاهدتها للقاء ولي العهد الأمير على قناة فوكس نيوز

وفي هذا السياق ،قالت السائحة الإنجليزية :” كنت أشاهد قناة فوكس نيوز الأمريكية وكانت المقابلة مع ولي العهد محمد بن سلمان مع بريت باير وكان يتحدث عن رؤية المملكة ٢٠٣٠ ”

وأضافت ” كانوا يضعون الكثير من المقاطع لمشروع ذا لاين وكنت أعتقد أنها جميلة وكيف ستبدو من الخارج ،كنت أبحث عن حجر وكان هناك برنامج اسمه زيارة وحجزت رحلة ”

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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