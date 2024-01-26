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محمد بن مسعود - الدمام - قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا: نطالب "إسرائيل" بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، وإننا نرحب بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية ضد "إسرائيل".

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