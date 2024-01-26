انت الان تتابع وزير خارجية فلسطين: ندعو جميع الدول لضمان تنفيذ تدابير محكمة العدل الدولية المؤقتة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 26 يناير 2024, 2:08 مساءً

قال وزير خارجية فلسطين: إننا ندعو جميع الدول لضمان تنفيذ تدابير محكمة العدل الدولية المؤقتة. كما رحبت الخارجية الفلسطينية بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية. وأضاف وزير خارجية فلسطين: إن محكمة العدل الدولية حكمت لصالح الإنسانية والقانون الدولي.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية فلسطين: ندعو جميع الدول لضمان تنفيذ تدابير محكمة العدل الدولية المؤقتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.