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"نتنياهو": استعداد العدل الدولية لمناقشة ارتكاب "إسرائيل" إبادة جماعية وصمة عار لن تمحى

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محمد بن مسعود - الدمام - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن استعداد محكمة العدل الدولية لمناقشة ارتكاب "إسرائيل" إبادة جماعية وصمة عار لن تُمحى.

وتابع: سنواصل الحرب حتى النصر الكامل وإعادة جميع الرهائن وحتى لا تصبح غزة مصدر تهديد، و"إسرائيل" تخوض حرباً لا مثيل لها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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