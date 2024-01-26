"نتنياهو": استعداد العدل الدولية لمناقشة ارتكاب "إسرائيل" إبادة جماعية وصمة عار لن تمحى

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محمد بن مسعود - الدمام - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن استعداد محكمة العدل الدولية لمناقشة ارتكاب "إسرائيل" إبادة جماعية وصمة عار لن تُمحى.

وتابع: سنواصل الحرب حتى النصر الكامل وإعادة جميع الرهائن وحتى لا تصبح غزة مصدر تهديد، و"إسرائيل" تخوض حرباً لا مثيل لها.

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