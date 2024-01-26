شكرا لقرائتكم خبر عن مختصون يبحثون الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في حائل والان نبدء بالتفاصيل

تعظيم الاستفادة من المياه

الدمام - شريف احمد - استقبل مدير إدارة المياه في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل، الجيولوجي صالح المزيني، فريق عمل من المختصين بالوزارة من وكالة المياه ووكالة الزراعة ووكالة البيئة وشركة المياه الوطنية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والمؤسسة العامة للري.ويهدف تكوين هذا الفريق إلى تقييم الوضع الحالي وإيجاد الحلول المناسبة لتعظيم الفائدة من المياه المعالجة الناتجة من تصريف مياه محطة معالجة الصرف الصحي بمنطقة حائل.ويتم تصريف هذه المياه حالياً في وادي الإديرع بالاتجاه الشمالي الشرقي، وتقطع مسافة 45 كيلومترًا، مروراً بحقل مياه الحميمة والأراضي الزراعية المجاورة.ووقف الفريق على الموقع ميدانياً، لعمل الدراسة ووضع الحلول المناسبة لتعظيم الاستفادة من هذه المياه المعالجة.