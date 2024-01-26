شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تمنح مديري المكاتب التعليمية صلاحية تصنيف المدارس غير المصنفة والان نبدء بالتفاصيل

صلاحية اختيار التشكيلات المدرسية

ضوابط ومهام فريق التحسين والتطوير

المبادئ التوجيهية للنموذج الإشرافي

الدمام - شريف احمد - منحت وزارة التعليم صلاحية تصنيف المدارس، التي لم تصنف ضمن نتائج التقويم المدرسي لأي أسباب فنية أو تقنية، لمدير مكتب التعليم، إضافة إلى حصر المدارس التي صنفت، وصدرت لها تقارير التقويم المدرسي، وتشكيل فرق التحسين والتطوير لدعم المدارس الأقل أداء في مستويي التهيئة والانطلاق).مع أهمية تركيز أعمال الفرق على المدارس المصنفة في مستويي (التهيئة والانطلاق)، بحيث تكون الأولوية القصوى لمدارس مستوى فئة (التهيئة)، على أن توزع المدارس على الفرق بواقع (9-15) مدرسة لكل فريق أو بحسب ما يراه مدير المكتب، مراعيًا في ذلك عدد المدارس في المستويين التهيئة والانطلاق والنطاق الجغرافي، مع إعداد خطة عامة لزيارات فرق التحسين والتطوير لجميع المدارس المسندة لهم وفق نتائج التقويم المدرسي وأولوية الدعم .وأشارت وزارة التعليم إلى تمكين وتفويض إدارات المدارس في مستويي التقدم والتميز بمنحهم صلاحية باختيار تشكيلاتها المدرسية عدا مدير المدرسة، والإشراف على كافة عملياتها التشغيلية والفنية ذاتيًا، واختيار الأنشطة الصفية واللاصفية المناسبة لبيئتها التعليمية ومجتمعها المحلي، ووضع خططها العلاجية والإجراءات التصحيحية المستقلة لعملياتها التعليمية، وعقد الشراكات المجتمعية، على ألا تتعارض مع الأنظمة واللوائح.وبينت وزارة التعليم ضوابط تشكيل فريق التحسين والتطوير من قبل مديري مكاتب التعليم، وفق الضوابط المتمثلة في أن يتكون كل فريق من ثلاثة مشرفين كحد أدنى ولا يزيد عن خمسة مشرفين، ويراعى التنوع بين أعضاء الفريق وخبراتهم التعليمية، مع تنوع المراحل الدراسية وفق حاجة المدرسة للدعم ومن ذلك: مشرفو الإدارة المدرسية، مشرفو المواد الدراسية، مشرفو النشاط الطلابي، مشرفو التوجيه الطلابي، مشرفو الطفولة المبكرة، مشرفو التربية الخاصة، مشرفو الموهوبين.على أن يكون أحد الأعضاء رئيساً للفريق، ويتم تحديد عدد الفرق بناءً على أعداد المشرفين التربويين في مكتب التعليم، بحسب عدد المدارس المصنفة في مستويي التهيئة والانطلاق على مستوى مكتب التعليم، ويراعى الاحتفاظ بذات المدارس مرحلة قبل وأثناء (التقويم الذاتي) لدى أعضاء الفريق، بحيث تكون هي ذات المدارس التي يقدمون لها الدعم من خلال فريق التحسين والتطوير، وتكون وفق توزيع مدارس التغذية أو نطاق الحي أو القطاع قدر الإمكان.ولا تتم الزيارات الإشرافية للمدرسة إلا من خلال فريق التحسين والتطوير المحدد للمدرسة، وفي حال حاجة المدرسة لأي مشرف في أي مجال من المجالات أو التخصصات التي لا يمكن تغطيتها من الفريق يمكن استدعاء المشرف المتخصص لتقديم دعم محدد.وأوضحت المبادئ التوجيهية للنموذج الإشرافي المتمثلة في أن انطلاق التطوير في المدرسة باعتبارها وحدة التطوير الرئيسة، وتركيز الأدوار الإشرافية على مشاركة المدرسة في تحسين الخطط البنائية والعلاجية لتجويد نواتج التعلم، والتوجه نحو دعم العملية التعليمية وتطوير الممارسات التدريسية والإشرافية، والتركيز على مؤشرات التقويم المدرسي، التي تعد أهم موجهات العمل الإشرافي، وتحديد الدعم المناسب للمدرسة وفق نتائج التقويم المدرسي، وتنفذ عمليات الإشراف التربوي من خلال أعضاء فرق التحسين والتطوير، بما لا يؤثر في سير اليوم الدراسي، وتوجيه زيارات الدعم والمساندة إلى المدارس الأقل أداء وفق نتائج التقويم المدرسي، ويكون الدعم للمدارس ذات الأداء المرتفع بحسب طلب لجنة التميز في المدرسة على ألا تكون نتائج المدرسة في مستوى التهيئة أو الانطلاق في مجال نواتج التعلم، وتكون زيارة المدرسة الأهلية أو العالمية من خلال فرق التطوير والتحسين بناء على طلب المدرسة فقط.