بدون خسائر.. #زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شمال غرب #الصين #اليوم https://t.co/e5gHDOUmYb

بدون خسائر..#زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شمال غرب #الصين#اليومhttps://t.co/e5gHDOUmYb— صحيفة اليوم (@alyaum)

شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي رئيس الصين في ضحايا الانهيار بمقاطعة يونان وزلزال شينجيانغ والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.