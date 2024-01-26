شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة ترحب بقرار محكمة العدل الدوليّة بوقف الإبادة الجماعية في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالقرار الابتدائي الصادر عن محكمة العدل الدولية.

وهذا القرار يرمي إلى وقف أية ممارسات وتصريحات تهدف إلى الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر، مع رفض رد الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا.

رفض قاطع لممارسات الاحتلال الإسرائيلي

وتعبّر الوزارة عن تأييد المملكة لما صدر عن محكمة العدل الدولية، وتؤكد الرفض القاطع لممارسات الاحتلال

الإسرائيلي والانتهاكات لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن

الإبادة الجماعية.



كما تشيد الوزارة بجهود جمهورية جنوب أفريقيا برفع

دعوى ضد الانتهاكات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي في

قطاع غزة.

توفير الحماية للشعب الفلسطيني

وشددت على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي المزيد

من التدابير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وكذلك محاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على كافة انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.