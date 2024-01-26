شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات مهمة لسالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة سالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ، إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه.

ويأتي هذا نظرًا لتعرض محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية تستمر حتى يوم الاثنين المقبل. هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة وأوضح أن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، تشمل تأثيراتها العاصمة المقدسة والطائف وميسان وأضم، والجموم وخليص والكامل.

وذكرت التوقعات هطول أمطار خفيفة على محافظات جدة ورابع، والليث والقنفذة مصحوبة بتدن في مدى الرؤية الأفقية، ورياح شديدة تصل سرعتها إلى (40-49) كم/ساعة، وارتفاع الأمواج. الالتزام بتعليمات السلامة كما أهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة بالجميع ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد على أهمية الالتزام بتعليمات السلامة في الحالات المناخية والتقلبات الجوية.