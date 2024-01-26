انت الان تتابع غداً خمس مباريات ضمن الجولة 12 من دوري ممتاز الطائرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 26 يناير 2024, 7:34 مساءً

تنطلق غداً مباريات الدور الثاني من الجولة 12 من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بإقامة 5 مباريات، حيث يلتقي الوحدة والابتسام على صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة ويقود اللقاء منصور القحطاني حكم أول وعبدالله الوردي حكم ثانٍ وأيمن منشي مسجل. ويحل الهلال ضيفاً على الهداية على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف ويقود اللقاء هاني سنان حكم أول ورائد مطر حكم ثانٍ ونزار المشامع مسجل. ويلتقي الصفا والأهلي على صالة نادي الترجي ويقود اللقاء عبدالرحمن الدوسري حكم أول ومسفر الرشدة حكم ثانٍ ومحمد الجابر مسجل. ويلعب ضمك مع الفيصلي على صالة نادي ضمك ويقود اللقاء يعقوب السبت حكم أول وسعد اليحيوي حكم ثانٍ ومحمد ملهي مسجلاً. وتختتم مباريات الجولة بمواجهة الخليج وأبها على صالة نادي الخليج ويقود اللقاء عبدالعزيز الرميحي حكم أول وخالد الحديثي حكم ثانٍ وماهر المطوع مسجل.

كانت هذه تفاصيل خبر غداً خمس مباريات ضمن الجولة 12 من دوري ممتاز الطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.