‏"المالكي" يحتفل بزفاف نجله في جدة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 26 يناير 2024, 8:28 مساءً

احتفل المدير الإداري في قطاع المشاريع بنيوم خالد بن محمد بن عبيد الله المالكي بزفاف ابنه المهندس عدنان من كريمة مشعل بن سالم بن علي المالكي أحد منسوبي البحرية. جاء ذلك في إحدى قاعات الأفراح في جدة بحضور عدد من الوجهاء، ورجال الأعمال، والأقارب والأصدقاء. "الخليج 365" تهنئ العروسين وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.

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