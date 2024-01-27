"التخلي عن بايدن".. الزعماء المسلمون والعرب في ميشيغان يرفضون لقاء حملته بسبب غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 27 يناير 2024, 7:56 صباحاً

رفض الزعماء المسلمون والعرب في ميشيغان لقاء فريق حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ على خلفية الحرب في غزة، متوعدين بعدم التصويت له في الانتخابات القادمة. وأفاد استطلاع للرأي أجرته مؤسسة جالوب يوم الجمعة، بأن 66% من الأمريكيين لن يصوتوا لمرشح رئاسي يزيد عمره على 80 عاماً أو متهم بارتكاب جناية. وكانت مجموعات أمريكية مسلمة وبعض نشطاء الحزب الديمقراطي قد أعلنوا نهاية العام الماضي، أنهم سيعملون على حشد ملايين الناخبين المسلمين، وتشجيعهم على وقف التبرعات والامتناع عن التصويت لمصلحة بايدن؛ في انتخابات الرئاسة عام 2024 ما لم يتخذ خطوات فورية لوقف إطلاق النار في غزة. وأطلق المنظمون من ميشيغان ومينيسوتا وأريزونا وويسكونسن وفلوريدا وجورجيا ونيفادا وبنسلفانيا على الحملة اسم #AbandonBiden، "التخلي عن بايدن". بدوره وفق "روسيا اليوم"، دعا المجلس الوطني الديمقراطي الإسلامي، بايدن؛ إلى استخدام نفوذه لدى إسرائيل للتوسط في وقف إطلاق النار. ويضم المجلس زعماء للحزب الديمقراطي من ولايات، مثل: ميشيغان وأوهايو وبنسلفانيا، من المرجح أن تحسم نتيجة الانتخابات.

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