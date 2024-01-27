انت الان تتابع "المطرية الـ7" مستمرة وموجتان للبرد.. "الحصيني": الحرارة تنخفض 7 درجات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
27 يناير 2024, 8:13 صباحاً
قال الباحث في الطقس العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: إن الحالة الجوية الممطرة السابعة لموسم ١٤٤٥هـ مستمرة، إن شاء الله، اليوم السبت، على أجزاء متفرقة من مناطق الحدود الشمالية والجوف والباحة وعسير وجازان، ولا يستبعد ان تشمل أجزاء من تبوك.
وأوضح "الحصيني"، أنه بحسب النماذج العددية للطقس تعود الأجواء الباردة ليلًا وفجرًا والاعتدال نهارًا بعد الدفء النسبي في الأجواء اليومين الماضيين.
وأشار إلى أنه من المتوقع موجة برد من اليوم السبت متوسطة القوة، بمعنى انخفاض تدريجي في الحرارة؛ حيث يتراوح هذا الانخفاض من خمس إلى سبع درجات مئوية عن اليومين الماضيين.
وأضاف: موجة برد أخرى تلوح في الأفق من شبه قوية إلى قوية نهاية الأسبوع القادم، ولعل الله يصرفها عنا وعن المسلمين، والله أعلم".
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