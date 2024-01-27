تراجع مخزون أمريكا وتحفيز صيني.. أسعار النفط تصل لأعلى مستوى منذ 60 يوماً

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 27 يناير 2024, 8:32 صباحاً

ارتفعت أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي، لتغلق عند أعلى مستوى منذ قرابة شهرين بعدما عزّز النمو الاقتصادي الأمريكي ومؤشرات عن حزمة تحفيز صينية، التوقعات بزيادة الطلب. كما أسهم التوتر بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط في ارتفاع الأسعار، وفق "سكاي نيوز عربية". حقق الخامان مكاسب أسبوعية تجاوزت 6 بالمئة، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 6.35 بالمئة، لتصل إلى مستوى 83.55 دولار للبرميل عند التسوية، الجمعة، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 30 نوفمبر، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 6.50 بالمئة إلى 78.01 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى عند التسوية منذ نوفمبر. وتعد الزيادة الأسبوعية هي الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر الماضي، وذلك عقب اندلاع التصعيد في غزة، فيما استهدف الحوثيون ناقلة نفط في خليج عدن؛ ما تسبّب في اندلاع حريق على متنها، مما يزيد من مخاوف اضطراب الإمدادات. وتلقت الأسعار هذا الأسبوع دعماً من تراجع مخزونات الخام الأمريكية بأكبر من المتوقع، بجانب مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية على مصفاة لتكرير النفط في جنوب روسيا.

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