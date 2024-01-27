اعتمدت الهيئة العامة للنقل الزي المخصص للسائقين في أنشطة النقل بالحافلات، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 27 أبريل 2024م.

ويشمل هذا الزي جميع أنشطة النقل بالحافلات، بما في ذلك النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات، والنقل التعليمي، والنقل الدولي.

وأوضحت الهيئة أن الالتزام بهذا الزي الموحد سيسهم في تعزيز جهودها التطويرية الهادفة إلى الارتقاء بمستوى جودة وكفاءة الخدمات المقدمة في قطاع النقل بالحافلات، وتحسين المظهر العام والانطباع الإيجابي عن هذه الخدمات الحيوية، وارتباطها المباشر بشرائح المجتمع المختلفة، وكذلك السياح وزوار المملكة.

وأكدت الهيئة أن الزي الموحد يعكس هوية قطاع النقل بالحافلات، ويعزز الثقة في هذه الخدمة، كما أنه يساهم في توفير بيئة عمل آمنة وصحية للسائقين.

كانت هذه تفاصيل خبر الهيئة العامة للنقل تعتمد الزي الموحد لسائقي الحافلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.