انت الان تتابع ضبط 193 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 27 يناير 2024, 9:34 صباحاً

أعلنت وزارة الداخلية أنه خلال أسبوع، تمّ ضبط 19321 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وقالت "الداخلية" في بيانها الصحفي، إن المخالفين الذين تم ضبطهم ضمن الحملات الميدانية المشتركة من بينهم 11427 مخالفًا لنظام الإقامة، و4697 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و3197 مخالفًا لنظام العمل. وكشفت عن ضبط 193 شخصاً؛ لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية

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