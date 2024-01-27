فتح المرور بشكل كامل على تقاطع شارع الملك سعود مع طريق الظهران - الجبيل

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 27 يناير 2024, 10:55 صباحاً

أعلنت الهيئة العامة للطرق، فتح الحركة المرورية بشكلٍ كاملٍ على تقاطع شارع الملك سعود مع طريق الظهران - الجبيل. وقالت "الهيئة": تمّ إصلاح خمسة جسور على التقاطع. وأضافت أن ذلك يسهم في رفع مستوى السلامة وتعزيز التنقل بين محافظات المنطقة، إضافة إلى الارتقاء بتجربة مستخدمي الطريق.

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