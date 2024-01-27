انت الان تتابع للحدّ من انتشار العدوى في فصل الشتاء.. إرشادات هامة لـ"صحة الجوف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 27 يناير 2024, 11:08 صباحاً

نصحت صحة الجوف بغسل اليدين جيدًا بالماء والصابون مع تجفيفها، في عدة حالات؛ للحدّ من انتشار العدوى خلال فصل الشتاء. وأوضحت الصحة أن غسيل اليدين جيدًا بعد العطاس أو السعال، أو بعد مصافحة المصاب بالإنفلونزا أو الزكام؛ أمر ضروري لمكافحة انتشار العدوى. وشدّدت في إنفوجراف توعوي لها، على ضرورة الاهتمام بغسل اليدين قبل وبعد تناول الطعام أو عقب تقطيع اللحوم أو الخضراوات والفواكه غير المطبوخة، وفي حال استخدام دورات المياه وتغيير حفاضات الأطفال، أو لمس الأسطح في الأماكن العامة مثل "مقابض الأبواب، والسلالم، والأزرار بالمصاعد، وأجهزة الصراف الآلي"، بالإضافة إلى تهوية الأماكن المغلقة جيدًا.

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