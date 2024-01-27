انت الان تتابع طرح 27 فرصة استثمارية في محايل عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 27 يناير 2024, 11:17 صباحاً

طرحت أمانةُ منطقة عسير ممثلة في بلدية محافظة محايل عسير، 27 فرصة استثمارية في مواقع متعدّدة من المحافظة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص". وتتضمّن الفرصُ المطروحة أنشطةً تجارية متعدّدة الاستخدامات، وأنشطة سياحية ورياضية وترفيهية. ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين في التنافس إلى الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".

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