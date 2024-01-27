انت الان تتابع وفاة "حسن شيخو" وزوجته في ذمة الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 27 يناير 2024, 11:19 صباحاً

انتقل إلى رحمة الله تعالى "حسن خالد شيخو" أحد منسوبي شركة الاتصالات السعودية، وزوجته، إثر حادث مروري في طريق الرين. وتمّت الصلاة على الفقيد وزوجته أمس في جامع الملك فهد في مدينة أبها، ودُفنا في مقبرة الشرف. تغمّد الله الفقيدين بواسع رحمته، وأسكنهما فسيح جناته وموتى المسلمين. "الخليج 365" تتقدّم بأحرّ التعازي والمواساة لأسرة الفقيد. جدير بالذكر أنّ العزاء سيكون في منزل الفقيد في حي الشرف بأبها. ولتقديم التعزية التواصل مع إخوان الفقيد وابنه على الأرقام الآتية: علي: 0554740013. إبراهيم: 0505760043. محمد: 05067330077. فهد بن حسن: 0554233300. علمًا بأنّ العزاء سيكون من الساعة الثانية بعد الظهر إلى صلاة المغرب. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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