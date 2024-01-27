شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تكشف آلية عمل الفرق الاشرافية في تقديم الدعم للمدارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة التعليم عن آلية تقديم الدعم للمدارس من فرق التحسين والتطوير بعد ظهور نتائج التقويم المدرسي وفقاً لمستوى كل مدرسة، والتي تهدف الى تقديم الدعم المناسب ووضع خطط للتحسين والاستدامة لضمان تجويد المخرجات والرفع من مستوى الأداء للمدرسة.

وأوضحت وزارة التعليم خطوات دعم فرق التحسين والتطوير المقدمة للمدارس في مستويي التهيئة والانطلاق وذلك دراسة نتائج المدرسة بعد تطبيق التقويم الذاتي بمشاركة لجنة التميز في المدرسة وتحديد جوانب القوة والضعف في النتائج والعوامل المؤثرة في أداء المدرسة، وزيارة فريق التحسين والتطوير للمدرسة المستهدفة في فترة بناء خطة الدعم والمساندة عددًا من الزيارات المتصلة، وبما لا يؤثر في سير اليوم الدراسي.





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وقالت إن الفرق تعمل على مساعدة المدرسة في إعداد خطة التحسين والتطوير في ضوء نتائج التقويم المدرسي وتقديم التوصيات اللازمة، ودعم المدرسة في بناء برامج تصحيحية تستهدف رفع مستوى تحصيل الطلاب والمساعدة في تنفيذها، بعد المشاورة مع لجنة التميز في المدرسة - وفق الأولوية في الدعم، حيث يبدأ بالمدارس المصنفة في مستوى "التهيئة" ثم المدارس المصنفة في مستوى "الانطلاق" في التقويم المدرسي، وتحديد العوامل المتعلقة بالبيئة المدرسية المؤثرة في أداء المدرسة، ودعم المدرسة في معالجتها بالرفع والمتابعة للجهات ذات الاختصاص، واقتراح برامج تنفذ في المدرسة بالاستفادة من المعلمين المتميزين، والوقوف على المبادرات والخبرات والتجارب الناجحة في المدرسة ودعم توثيقها والرفع بها.

وبحسب الوزارة تنفذ الفرق أساليب إشرافية متنوعة (تعليم مصغر، تبادل زيارات ورش تربوية ) تتضمن إجراءات تصحيحية وفق نتائج المدرسة بعد تطبيق التقويم المدرسي، وحث المدرسة على تنفيذ مجتمعات تعلم مهنية يشارك فيها المعلمون وفق احتياجاتهم من خلال تطبيق التعلم التنظيمي داخل المدرسة) التطوير المهني الفردي، التطوير المهني على مستوى الفريق التطوير المهني على مستوى المدرسة ككل وبمتابعة مستمرة من مدير المدرسة وفريق التحسين والتطوير.

ولفتت الوزارة أنه يمكن للفريق أن يوصي بوجود مشرف تربوي يتفرغ للعمل في المدرسة (مستوى التهيئة) بحيث يقيم فيها لفترة - يقترحها الفريق - ويقررها مدير المكتب ؛ لتقديم الدعم المباشر والتعاون مع لجنة التميز في المدرسة، واستدعاء من يلزم من المشرفين التربويين في أحد المجالات أو التخصصات للمشاركة في عمليات الدعم والمساندة المطلوبة عند الحاجة)، على ألا يزيد عدد الاستدعاءات للمشرف المختص عن استدعاء واحد في الأسبوع، ومساندة المدرسة في بناء خطة الانطلاق لمستوى أعلى، وان يتابع رئيس قسم الاشراف التربوي بالإدارة العامة للتعليم جودة عمليات التنفيذ من خلال أخذ عينة من الأدوات لدراستها وتحليلها وتقديم التغذية الراجعة لمكاتب التعليم.

وبينت وزارة التعليم خطوات الدعم فرق التحسين والتطوير المقدمة للمدارس في مستويي التقدم والتميز عند طلب المدرسة، وذلك بمساندة المدرسة في مستوى (التقدم) لإعداد خطة انطلاق نحو مستوى التميز، وتقديم التوصيات المناسبة للمدارس في مستوى (التميز) للمحافظة على المستوى والثبات عليه، ونقل تجارب وخبرات المدرسة مستوى التميز في التغلب على العقبات والتحديات التي واجهتها ومعالجة المشكلات للاستفادة منها لدى المدارس الأخرى، وأن يتابع رئيس قسم الإشراف التربوي بالإدارة العامة للتعليم جودة عمليات التنفيذ من خلال أخذ عينة من الأدوات لدراستها وتحليلها وتقديم التغذية الراجعة لمكاتب التعليم .