شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. ضبط 19321 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 6 / 7 / 1445 هـ الموافق 18 / 1 / 2024 م حتى 12 / 7 / 1445هـ الموافق 24 / 1 / 2024م، عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 19321 مخالفًا، منهم 11427 مخالفًا لنظام الإقامة، و4697 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و3197 مخالفًا لنظام العمل.

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1070 شخصًا 31% منهم يمنيو الجنسية، و67% إثيوبيو الجنسية، و2% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 193 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثًا: تم ضبط 11 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 55756 وافداً مخالفًا، منهم 50489 رجلاً، و5267 امرأة.

خامسًا: تم إحالة 49553 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1108 مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 10537 مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم ( 911 ) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و ( 999 ) و ( 996 ) في بقية مناطق المملكة.

