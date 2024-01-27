انت الان تتابع "المطيري": أكثر من "29" ألف متطوع بالمسجد النبوي خلال 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أكّد الوكيلُ المساعد للخدمات الاجتماعية والتطوعية بالمسجد النبوي نايف المطيري، أن الإحصائية الأخيرة للعام المنتهي 2023 بلغ عدد المتطوّعين والمتطوّعات في المسجد النبوي أكثر من "29" ألفًا، بـ"726" ألف ساعة تطوّعية.

وأضاف المطيري في مداخلة لبرنامج 120 على الإخبارية: أنّ عدد الفرص التطوعية للرجال والنساء خلال العام المنتهي بلغ أكثر من "379" ألف فرصة عامة وتخصصية.

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