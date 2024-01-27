انت الان تتابع "عسل جازان 9".. فعاليات تتوالى وللأطفال نصيب وافر من المتعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 27 يناير 2024, 12:14 مساءً

رصدت الكاميرات، تفاعل الأطفال الزائرين لفعاليات مهرجانات "عسل جازان التاسع" المقام حاليًا بمحافظة العيدابي. ووفق عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس"، حرصت الجهات المنظمة للمهرجان على أن يكون للأطفال نصيب وافر من الفعاليات، كالألعاب، والمرسم الحر، والأناشيد، والعروض المرئية. كما حرصت الجهات على تنفيذ العديد من المسابقات الثقافية التي تهدف إلى نشر الحس الجمالي والموروث الثقافي، إضافة لجمال الطبيعة وما تزخر به المنطقة من مقومات وإمكانات اقتصادية وسياحية وتراثية وزراعية وغيرها من المجالات.

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