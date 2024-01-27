انت الان تتابع "الحج والعمرة": لا يحق للزائرين إضافة المرافقين في تطبيق "نسك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت وزارة الحج والعمرة، أنه لا يحق للزائرين إضافة المرافقين في تطبيق "نسك" على حساب الشخص نفسه.

وأضاف حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة على "إكس" ردًّا على شكوى من عدم إمكانية إضافة المرافقين على حساب الشخص في تطبيق "نسك"، أنه في حال كان الشخص زائرًا فإن خاصية إضافة المرافقين غير متاحة، ويمكن لكل شخص فتح حسابه الخاص والتسجيل برقم جواز السفر الخاص به ورقم التأشيرة.

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