نائب أمير مكة يبدأ غدًا أولى زياراته التفقدية في المنطقة.. بمحافظتي "الليث والقنفذة"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 27 يناير 2024, 12:37 مساءً

يبدأ نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، غدًا الأحد، أولى زياراته التفقدية لمحافظات المنطقة، بمحافظتي الليث والقنفذة. وقال نائب أمير مكة: هذه الجولات تأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وبتكليف مباشر من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل. وأشار إلى أن الجولات تهدف إلى الالتقاء بأهالي المحافظات وتلبية مطالبهم وفق تطلعات ولاة الأمر، والوقوف ميدانيًّا على مشاريع التنمية ومتابعة سير العمل فيها. ويترأس الأمير سعود بن مشعل اجتماعات المجالس المحلية التي يتخللها استعراض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمعتمدة، كما تتم مناقشة سبل تسريع وتيرة العمل في المشروعات المتأخرة، وتذليل المعوقات أمام تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية. وتساهم الزيارات السنوية لمحافظات المنطقة، في تحويل الكثير من طلبات الأهالي إلى مشاريع تنموية تنعكس إيجابيًّا على الخدمات المقدمة للسكان والزوار.

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