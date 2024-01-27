الحقيل: قريبا تشاهدون مجتمعات سكنية لأهالي عسير وليس وحدات

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، على وجود تنسيق بين وزارته ووزارة البيئة لمواجهة تحديات تكاثر القرود والكلاب، وقال الحقيل في تصريح خاص لصحيفة دوت الخليج هناك تنسيق بيننا، وهذا نشاط مشترك ومتفقين في قارب واحد، ومن أبرز أسباب انتشار القرود هو سلوكنا في إطعامها، وهي مرحلة وستنتهي إذا وضعنا أيدينا ببعض، ونذكر أن من يقدم الغذاء للقرود يساعد في انتشارها.

وتابع الحقيل، نحن سنقوم بدورنا وبإذن الله نوفي بالوعد، وهذا أهم شى نحتاجه من المواطنين إذا تحسن السلوك من الطرفين، كما نحتاج إلى تكامل السلوك مع العمل لتكون نتائجه مختلفة تماما.

الاسكان

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أن رئيس الشركة الوطنية للاسكان محمد البطي، لديهم خطة، حيث يتم التجهيز لـ 600 ألف وحدة سكنية على مستوى المملكة، وسيكون لمنطقة عسير نصيب منها، وأمير المنطقة تركي بن طلال كان حريصا خلال لقائنا في رمضان الماضي، وقال لي رغباته الخروج من وحدات سكنية إلى مجتمعات سكنية.

وأضاف الحقيل، قريبا ستشاهدونا مخرجاتها، وليس الاكتفاء بالبيت لأننا دائما نقول المسكن وأكثر، وكل ما حول المسكن سيوفر كافة الخدمات، الرياضية والترفيه وخدمات أولية، كلها محيطة بك في مسافة لاتزيد عن 15 دقيقة.

جاء ذلك أثناء تدشّين أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، رئيس هيئة تطوير بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، عددا من المشاريع التنموية في عسير.

وشملت المشاريع الطرق والحدائق وتصريف السيول والدراسات والإشراف والنقل العام والمباني ومداخل المدن ومخططات المنح ومشاريع الصيانة، حيث تُعد هذه المشاريع من مستهدفات الأمانة حتى 2027 .