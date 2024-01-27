إعفاء 8 فئات من اختبار القدرات والتحصيلي للقبول في الجامعات

أصدر مجلس شؤون الجامعات قرارًا بإعفاء 8 فئات من الأشخاص ذوي الإعاقة من اختباري القدرات والتحصيلي للقبول في الجامعات السعودية. وتشمل هذه الفئات: الإعاقة السمعية

الإعاقة البصرية

صعوبات التعلم

اضطرابات التوحد

اضطرابات السلوكية والانفعالية

الإعاقة الجسمية والصحية

اضطراب اللغة والكلام

فرط الحركة وتشتت الانتباه وأوضح الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور بسام بن عبدالله البسام أن هيئة تقويم التعليم والتدريب ستقوم بتصميم اختبارات خاصة لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات السعودية، وذلك بما يتناسب مع قدراتهم واحتياجاتهم.

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