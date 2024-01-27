"الجامعة العربية" تعقد دورة غير عادية غدًا لاتخاذ موقف موحد بشأن قرار "العدل الدولية"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 27 يناير 2024, 3:55 مساءً

يعقد مجلس جامعة الدول العربية، غدًا، دورة غير عادية للمجلس على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة المملكة المغربية، بناءً على طلب دولة فلسطين. وأفاد مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، في تصريح له اليوم، بأن الطلب الفلسطيني جاء بالتنسيق مع المملكة المغربية بصفتها رئيس الدورة (160) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، ومع الأردن ومصر، وتأييد الدول الأعضاء في الجامعة العربية. وأضاف أن هذه الدورة غير العادية تُعقد لاتخاذ موقف عربي موحد من الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية أمس، بالتدابير المؤقتة التي على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) تنفيذها والالتزام بها، بموجب القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة فشل الأخيرة في الوفاء بالتزاماتها بمعاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948م.

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