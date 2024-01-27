السعودية | جامعة أم القرى تشارك في “ملتقى تواصل”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شاركت جامعة أمِّ القُرى ممثَّلة في معهد الابتكار وريادة الأعمال بـ ” ملتقى تواصل ” في نسخته التَّاسعة؛ تحت عنوان: “الاستثمار والرِّيادة الاجتماعيَّة” بهدف نشر الوعي وزيادة المعرفة بالاستثمار والرِّيادة الاجتماعيَّة في القطاع غير الربحي، وذلك بحضور ومشاركة 150 جهة من قيادات القطاع غير الربحي في مناطق المملكة المختلفة.

وأوضح عميد معهد الابتكار وريادة الأعمال الدكتور هشام ملك ، أنَّ المعهد حرص على المشاركة من خلال إبراز المشاريع الابتكارية لطلبة الجامعة؛ والتي تخدم قطاع ريادة الأعمال الاجتماعية؛ وتمثلت المشاركة بمشروعين ابتكاريين تضمن الأول مشروع:”سماعتي”؛ والذي يقدِّم حلولاً مبتكرة للتحديات السَّمعيَّة لمرضى التَّوحد لتقليل نوبات الهلع؛ مما يسهم في تحسين جودة الحياة لهم، وتضمن الثاني مشروع:” بصير”؛ والذي يقدّم حلًّا توعويًّا باستخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة المكفوفين ووضع حلول للصعوبات التي يواجهونها في أداء مهامهم اليومية .

جدير بالذكر أنَّ المعهد حرص على المشاركة في الملتقى؛ من أجل إبراز جهود الجامعة في دعم المبتكرين ورواد الأعمال في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية والقطاع غير الربحي؛ بالإضافة إلى: تبادل الخبرات المعرفية والأكاديميَّة، وبناء الشَّراكات مع المؤسسات والهيئات.