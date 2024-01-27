شكرا لمتابعة خبر عن الأفواج الأمنية تحذر هواة البر والمتنزهين بعدم الاقتراب من حرم الحدود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذرت وكالة وزارة الداخلية للأفواج الأمنية ، هواة الرحلات البرية والمتنزهين والباحثين عن نبات الكمأ (الفقع) من المواطنين والمقيمين ، من الاقتراب من المناطق الحدودية .

وحثت على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تمنع الاقتراب من تلك المناطق.

كما شددت على أن كل من يتجاوز المناطق الحدودية البرية المحظورة بعمق 20 كيلومترًا، سيعرض نفسه للعقوبات التي نص عليها نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية بالسجن لمدة تصل إلى (30) شهرًا، أو غرامة مالية تصل إلى (25,000) ريال أو بهما معًا.