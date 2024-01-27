حلول رقمية لتسهيل وصول التبرعات إلى المستحقين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما سيتم إطلاق برامج وخدمات نوعية لحلول رقمية تسهّل عملية وصول التبرعات إلى المستحقين، تنظم المنصة الوطنية للعمل الخيري «إحسان» حفل التكريم السنوي الثالث للمحسنين اليوم بمدينة الرياض، تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، وحضور أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر.

يأتي الحفل احتفاء من منصة «إحسان» بعطاءات أهل الخير والمحسنين، في إطار ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، من دعم للعمل الخيري، حرصا على تسخير كل السبل لتمكين قطاع العمل الخيري والنهوض به.

كما سيتم استعراض أثر ونتائج إسهامات المحسنين الخيرة، التي كان لها أثر إيجابي في حياة المستفيدين بجميع المجالات الخيرية والتنموية بالمملكة.

ومن المقرر أن يتم خلال الحفل إطلاق برامج وخدمات نوعية لحلول رقمية، تسهّل عملية وصول التبرعات إلى المستحقين بكل يسر، بهدف تقديم أفضل تجربة تبرع.

كما ستتم الإشارة إلى تحديثات المشاريع الخيرية التي أسهم فيها المحسنون تعزيزا للموثوقية والشفافية.

ويتسق هذا الحفل مع حرص المنصة الوطنية للعمل الخيري على تعزيز المبادرات التي تحفز المسؤولية الاجتماعية، وتشجع على التكافل وعمل الخير.

كما تسعى المنصة إلى تثمين جهود المحسنين تعظيما للأثر، إذ عادت تبرعاتهم بالنفع على 4.8 ملايين مستفيد ومستفيدة منذ إطلاق المنصة وحتى الآن.

يذكر، أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) كُلِّفت بتأسيس منصة إحسان بموجب أمر سام، وتحظى بمتابعة لجنة إشرافية مكونة من 13 جهة حكومية، تعمل وفق حوكمة قوية ومحكمة ضمن المساعي الوطنية الرامية إلى تمكين القطاع الخيري رقميا، بما يدعم مكانة المملكة الرائدة في الخير والعطاء.

اهداف منصة إحسان