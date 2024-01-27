تطوير المناهج والخدمات المساندة لدعم الطلاب ذوي الإعاقة

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واستضافت جامعة أم القرى، ممثلة في عمادة شؤون ذوي الإعاقة الطلاب، الاجتماع الأول لمراكز وإدارات وأقسام ووحدات ذوي الإعاقة بالجامعات السعودية، بهدف مناقشة واقع الخدمات التعليمية والمساندة المقدمة للطلبة، والاستفادة من التجارب والمبادرات التي أطلقتها لإثراء رحلتهم الجامعية وصقل مهاراتهم، بما ينمي دورهم ومساهماتهم الفاعلة في المجتمع.
وأوضح عميد شؤون الطلاب بالإنابة الدكتور زائد الطويرقي أن الجامعة تسعى لتعزيز التعاون مع الجامعات السعودية في تطوير وتجويد خدمات الطلبة؛ بما يسهم في إثراء مسيرتهم الدراسية، ولا سيما تكريس الجهود لتهيئة البيئة الملائمة للطلاب ذوي الإعاقة سواء في العملية التعليمية أو تسهيل تحركاتهم في الحرم الجامعي، مشيرا إلى أن الاجتماع يتطلع لصياغة استراتيجيات نوعية مشتركة لتعزيز تعليم شامل لذوي الإعاقة.
- مناقشة واقع الخدمات التعليمية والمساندة المقدمة.
- الاستفادة من التجارب والمبادرات.
- إثراء رحلتهم الجامعية وصقل مهاراتهم.
- تنمية دورهم ومساهماتهم الفاعلة في المجتمع.
- تقديم الخدمة الملائمة بحسب نوع ومستوى الإعاقة.
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