تطوير المناهج والخدمات المساندة لدعم الطلاب ذوي الإعاقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعكف وزارة التعليم على عقد شراكات مجتمعية مع الجهات ذات العلاقة في المجال لضمان تنمية مستدامة للطلبة ذوي الإعاقة، كما توظف كافة الإمكانات التقنية، وإطلاق المبادرات مع الجامعات، لتطوير المناهج التعليمية أو الخدمات المساندة، امتدادا لتطلعات رؤية السعودية 2030 في تمكين ذوي الإعاقة من الحصول على فرص تعليم مناسبة لهم، وضمان تعليم يحقق استقلاليتهم ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع، وفقا لمديرة التربية الخاصة بوزارة التعليم الدكتورة حصة آل مشعان.

واستضافت جامعة أم القرى، ممثلة في عمادة شؤون ذوي الإعاقة الطلاب، الاجتماع الأول لمراكز وإدارات وأقسام ووحدات ذوي الإعاقة بالجامعات السعودية، بهدف مناقشة واقع الخدمات التعليمية والمساندة المقدمة للطلبة، والاستفادة من التجارب والمبادرات التي أطلقتها لإثراء رحلتهم الجامعية وصقل مهاراتهم، بما ينمي دورهم ومساهماتهم الفاعلة في المجتمع.

وأوضح عميد شؤون الطلاب بالإنابة الدكتور زائد الطويرقي أن الجامعة تسعى لتعزيز التعاون مع الجامعات السعودية في تطوير وتجويد خدمات الطلبة؛ بما يسهم في إثراء مسيرتهم الدراسية، ولا سيما تكريس الجهود لتهيئة البيئة الملائمة للطلاب ذوي الإعاقة سواء في العملية التعليمية أو تسهيل تحركاتهم في الحرم الجامعي، مشيرا إلى أن الاجتماع يتطلع لصياغة استراتيجيات نوعية مشتركة لتعزيز تعليم شامل لذوي الإعاقة.