شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يعمل "وقاء" على تحسين زراعة النباتات والحلول البيئية المستدامة؟ والان نبدء بالتفاصيل

حماية الثروة النباتية

أكثر من 4 مليارات عدو حيوي سنويًّا

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" المهندس أيمن بن سعد الغامدي، إن مركز وقاء يعمل على تعزيز التقنية الحيوية من خلال أعمال المكافحة والوقاية للنباتات.وأشار إلى أنهم يستهدفون تحسين زراعة النباتات واستخدام حلول مستدامة تحافظ على البيئة وتمكن المملكة من الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في ظل رؤية المملكة 2030.ولفت إلى حماية الثروة النباتية التي تمثل 80% من الغذاء من أبرز مسؤوليات قطاع الصحة النباتية في المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.وذكر أن القطاع يسعى من خلال مهامه إلى تطوير التدابير اللازمة للوقاية من دخول وانتشار الآفات النباتية الحجرية وذات الأثر الاقتصادي، ولأهمية المكافحة الحيوية في قطاع الصحة النباتية، والمكافحة الحيوية لإنتاج الأعداء الحيوية والنحل الطنان في منطقة القصيم, وهي من عناصر تطوير الإدارة المتكاملة للآفات وتعزيز المكافحة الحيوية وإنتاجها محليًّا.وأكد أن المركز سيسهم في تشجيع المستثمرين من القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إنتاج الأعداء الحيوية.وبين أن القدرة الإنتاجية تصل إلى أكثر من 4 مليارات عدو حيوي سنويًّا للسيطرة على الآفات بمساحة تبلغ 6 آلاف هكتار في البيوت المحمية المنتجة للخضروات.كما تبلغ القدرة الإنتاجية من النحل الطنان 38 ألف خلية سنويًّا تفي بتغطية مساحة 200 هكتار من البيوت المحمية.ويطمح المركز من خلال إنتاج الأعداء الحيوية محليًّا إلى الوصول إلى مراحل متقدمة في السيطرة على الآفات، عبر الحلول الفعالة الخاضعة للتطوير المستمر، حتى تصبح نموذجًا يلهم العالم في القطاع الزراعي في المحافظة على التنوع البيولوجي وحماية البيئة.