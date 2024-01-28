شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 30 شهرًا.. عقوبات تنتظر الباحثين عن نبات "الكمأ" في حال مخالفتهم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أصدرت الإدارة العامة للمجاهدين، تحذيرات لهواة الرحلات البرية والمتنزهين والباحثين عن نبات الكمأ (الفقع) من المواطنين والمقيمين.
وأكدت على عدم الاقتراب من المناطق الحدودية، وأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تمنع الاقتراب من تلك المناطق.
وذكرت أن تلك العقوبات التي نص عليها نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية تتضمن السجن لمدة تصل إلى 30 شهرًا أو غرامة مالية تصل إلى 25,000 ريال أو بهما معًا.
وأكدت على عدم الاقتراب من المناطق الحدودية، وأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تمنع الاقتراب من تلك المناطق.
الإدارة العامة للمجاهدين تحذر المتنزهين والباحثين عن نبات الكمأ (الفقع) من عدم الاقتراب من حرم الحدود.pic.twitter.com/PijYbGXLwG— الإدارة العامة للمجاهدين (@GDM_MOI)
الإدارة العامة للمجاهدين تحذر المتنزهين والباحثين عن نبات الكمأ (الفقع) من عدم الاقتراب من حرم الحدود. pic.twitter.com/PijYbGXLwG— الإدارة العامة للمجاهدين (@GDM_MOI) January 27, 2024
عقوبات تجاوز المناطق الحدوديةكما شددت على أن كل من يتجاوز المناطق الحدودية البرية المحظورة بعمق 20 كيلومترًا، سيعرض نفسه للعقوبات.
وذكرت أن تلك العقوبات التي نص عليها نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية تتضمن السجن لمدة تصل إلى 30 شهرًا أو غرامة مالية تصل إلى 25,000 ريال أو بهما معًا.