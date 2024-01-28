شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 30 شهرًا.. عقوبات تنتظر الباحثين عن نبات "الكمأ" في حال مخالفتهم والان نبدء بالتفاصيل

الإدارة العامة للمجاهدين تحذر المتنزهين والباحثين عن نبات الكمأ (الفقع) من عدم الاقتراب من حرم الحدود.pic.twitter.com/PijYbGXLwG— الإدارة العامة للمجاهدين (@GDM_MOI) الإدارة العامة للمجاهدين تحذر المتنزهين والباحثين عن نبات الكمأ (الفقع) من عدم الاقتراب من حرم الحدود. pic.twitter.com/PijYbGXLwG — الإدارة العامة للمجاهدين (@GDM_MOI) January 27, 2024

عقوبات تجاوز المناطق الحدودية

الدمام - شريف احمد - أصدرت الإدارة العامة للمجاهدين، تحذيرات لهواة الرحلات البرية والمتنزهين والباحثين عن نبات الكمأ (الفقع) من المواطنين والمقيمين.وأكدت على عدم الاقتراب من المناطق الحدودية، وأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تمنع الاقتراب من تلك المناطق.كما شددت على أن كل من يتجاوز المناطق الحدودية البرية المحظورة بعمق 20 كيلومترًا، سيعرض نفسه للعقوبات.وذكرت أن تلك العقوبات التي نص عليها نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية تتضمن السجن لمدة تصل إلى 30 شهرًا أو غرامة مالية تصل إلى 25,000 ريال أو بهما معًا.