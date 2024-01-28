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السجن 30 شهرًا.. عقوبات تنتظر الباحثين عن نبات "الكمأ" في حال مخالفتهم

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واس - الرياض 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 30 شهرًا.. عقوبات تنتظر الباحثين عن نبات "الكمأ" في حال مخالفتهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت الإدارة العامة للمجاهدين، تحذيرات لهواة الرحلات البرية والمتنزهين والباحثين عن نبات الكمأ (الفقع) من المواطنين والمقيمين.
وأكدت على عدم الاقتراب من المناطق الحدودية، وأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تمنع الاقتراب من تلك المناطق.

الإدارة العامة للمجاهدين تحذر المتنزهين والباحثين عن نبات الكمأ (الفقع) من عدم الاقتراب من حرم الحدود.pic.twitter.com/PijYbGXLwG— الإدارة العامة للمجاهدين (@GDM_MOI)

عقوبات تجاوز المناطق الحدودية

كما شددت على أن كل من يتجاوز المناطق الحدودية البرية المحظورة بعمق 20 كيلومترًا، سيعرض نفسه للعقوبات.
وذكرت أن تلك العقوبات التي نص عليها نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية تتضمن السجن لمدة تصل إلى 30 شهرًا أو غرامة مالية تصل إلى 25,000 ريال أو بهما معًا.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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