شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات متنوعة في 3 دول والان نبدء بالتفاصيل

شمال لبنان

مخبز الأمل الخيري

مساعدات اليمن

الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.157 سلة غذائية في ولاية القضارف بجمهورية السودان، استفاد منها 6.145 فرداً من الفئات النازحة.وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان 2024م.ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.وفي لبنان، واصل إسعاف "سبل السلام" في مدينة المنية وشمال لبنان تلبية المهمات في إطار جهود الاستجابة لمتطلبات المرضى والمصابين، بتمويل وإشراف من مركز الملك سلمان للإغاثة.وجرى تنفيذ 54 مهمة خلال أسبوع تنوعت بين إسعاف ونقل المرضى والجرحى من وإلى المستشفيات.كما واصل المركز، تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.ووزع المشروع الأسبوع الماضي 150.000 ربطة خبز يومياً للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها 125 ألف فرد.يأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة اللاجئين في مختلف مواقع وجودهم.من ناحية أخرى، قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 1.225 مستفيداً، خلال الفترة من 3 وحتى 9 يناير 2024م، بدعم من المركز.وراجع عيادة الطوارئ 324 فرداً، وعيادة الباطنية 285 مستفيداً، وعيادة مكافحة الأمراض الوبائية 616 مريضاً.وفي مجال الخدمات المساندة راجع قسم المختبر 282 مستفيداً، والصيدلية 1.139 فرداً، والملاحظة 252 مريضاً، وجرى تنفيذ 4 أنشطة للتخلص من النفايات.