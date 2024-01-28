توقف الأعمال بممشى الصفا يربك السكان

تسبب توقف السفلتة والصيانة للجزء الأكبر من ممشى حي الصفا 5 بجدة في تضرر الأهالي، بعد قيام الأمانة بترميم بداية الممشى بينما تركت البقية، فيما أكدت أمانة جدة الانتهاء من 27 ممشى بأنحاء المدينة وتنوعت الخدمات المقدمة بين مرافق عامة وألعاب أطفال ودورات مياه وأجهزة رياضية وسفلتة وترميم.

وأوضح سعود الحمياني، أحد سكان الحي، أن الأمانة أنهت الجزء الأول من الممشى، ولم تكمل أعمال الصيانة والترميم لبقية الممشى، مما تسبب بإزعاج لسكان، وقال: نلجأ لممشى الصفا 2 أو ممشى الرحاب، باعتبار أنه قريب ومساحته شاسعة ومنظمة.

مشيرًا إلى أن الجزء الذي انتهت منه الأمانة مسافته قصيرة، ولا تتوافر به أجهزة رياضية، وخال من أي مرافق عامة.

وأضاف عبد الله أحمد أن السكان يتطلعون للانتهاء من كافة أعمال الترميم والصيانة والسفلتة للممشى، الذي تحول الجزء الأكبر منه إلى مواقف سيارات لأصحاب المنازل المجاورة.

وقال أحمد خالد إن ترك الممشى بدون صيانة أو ترميم تسبب في تكاثر الحشرات والأتربة والقوارض، حيث يوجد بأخر الممشى مصب لمجرى مياه غير معروفة المصدر، مطالبًا بسرعة إنجاز أعمال الصيانة والسفلتة، ويقع ممشى حي الصفا بشارع مأمون بري، ويبلغ طوله 1200 متر وعرضه 20 مترًا.