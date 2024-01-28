انت الان تتابع الشاي يطيل العمر.. لكن بعدد محدد من الأكواب يوميًّا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 28 يناير 2024, 5:19 صباحاً

يعتقد العلماء أن هناك صلة بين العيش لمدة أطول وشرب الشاي؛ لكن الأمر كله يرجع إلى "النسبة المثالية" أو عدد معين من الأكواب. وتشير أبحاثهم إلى أن شرب ثلاثة أكواب من الشاي يمكن أن يساعد في إبطاء "الشيخوخة البيولوجية"، واقترحت أن الشاي الأسود يحتوي على معادن مرتبطة بصحة القلب والدماغ والأمعاء؛ حسب "سكاي نيوز عربية". ونظر الباحثون في جامعة سيتشوان في تشنغدو بالصين، إلى بيانات 5998 بريطانيًّا تتراوح أعمارهم بين 37 إلى 73 عامًا، بالإضافة إلى 7931 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عامًا في الصين. وخلُص الخبراء إلى أن أولئك الذين شربوا الشاي أظهروا علامات على "شيخوخة بيولوجية أبطأ". وقال العلماء إن "استهلاك حوالى 3 أكواب من الشاي أو 6 إلى 8 غرامات من أوراق الشاي يوميًّا، أظهر فوائد أقوى بمكافحة الشيخوخة". ووجدوا أيضًا أن أولئك الذين توقفوا بعد ذلك عن شرب الشاي يشيرون إلى "زيادة أعلى في تسارع الشيخوخة البيولوجية". وأشار الباحثون إلى أن "البوليفينول الموجود في الشاي، له تأثير مهم على تنظيم التغيرات المرتبطة بالعمر، والتمثيل الغذائي، والوظيفة الإدراكية".

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