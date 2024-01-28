تراند اليوم : شاهد.. سمكة قرش تهاجم طفل وتقضم ساقه بجزيرة أمريكية

ترجمة حصرية : أظهر مقطع فيديو لحظات تعرض طفل يبلغ من العمر 10 سنوات لعضة سمكة قرش في ساقه أثناء السباحة في حوض سمك القرش في أحد منتجعات جزر البهاما في أمريكا.

وحدث الهجوم أثناء مشاركة الشاب في إحدى الفعاليات في منتجع أتلانتس بارادايس آيلاند يوم 15 يناير.

وأثناء محاولة الطفل أن يشق طريقه إلى بر الأمان، نرى أسماك القرش وهي تدور حول الخزان بشكل جنوني،ويسمع صوت المتفرجين وهم قلقين ويناقشون ما حدث بعد تحول الماء إلى اللون الأحمر بسبب الدم.

وقالت مصادر إن سمكة القرش انتقمت بغرس أسنانها في ساقه، وتم نقل الصبي على الفور إلى المستشفى وحالته خطيرة.