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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.157 سلة غذائية في ولاية القضارف بالسودان

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.157 سلة غذائية في ولاية القضارف بجمهورية السودان، استفاد منها 6.145 فرداً من الفئات النازحة، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان 2024م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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