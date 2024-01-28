السعودية | المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تحقق ثلاث جوائز في مسابقة تجربة العميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حققت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد ثلاث جوائز في مسابقة تجربة العميل السعودية منها ذهبيتان وبرونزية على هامش منتدى عالم تجربة العميل الذي نظمته جمعية تجربة العميل، أقيم في مدينة الرياض يوميّ الأربعاء والخميس الموافق 24-25 يناير من العام الجاري.

حيث حققت الجائزة الذهبية (المركز الأول) عن فئة (أفضل تغيير ثقافي وتحول في تجربة العميل)، والجائزة الذهبية (المركز الأول) عن فئة (العملاء في صميم كل شيء)، والجائزة البرونزية (المركز الثالث) عن فئة (أفضل قياس في تجربة العميل).

يأتي حصول المؤسسة على هذه الجوائز نتيجة لتبنيها رؤية تتمحور حول العميل، وتطبيق أفضل الممارسات في تقديم خدماتها وأتمتة عملياتها، وحرصها على تحسين رحلة العميل عبر جسر الملك فهد.