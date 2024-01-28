الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، وحائل. كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة وتساقط الثلوج على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية (طريف)، الجوف (القريات)، وتبوك (علقان- جبل اللوز- الظهر). كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك سواحل المنطقة الشرقية ومرتفعات جازان وعسير.

وفيما يتعلق بحركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، فهي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وبسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، فهي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي. وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الأوسط و الجنوبي، ومن نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزأين الأوسط و الجنوبي، وخفيف الموج على الجزء الشمالي.