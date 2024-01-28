انت الان تتابع 6 إرشادات و4 محاذير لإسعاف المصاب بنوبات الصرع يوضحها "القصيم الصحي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 28 يناير 2024, 6:23 صباحاً

نصح تجمع القصيم الصحي باتباع عدة خطوات أثناء عمل الإسعافات الأولية للمرضى المصابين بنوبات الصرع. وحدد التجمع الإسعافات الأولية للشخص المصاب بنوبات الصرع، وهي تمديد المصاب على الأرض، ووضعه بلطف على جانب واحد لمساعدته على التنفس، وتأمين المنطقة المحيطة به، والتأكد من عدم وجود ما يؤذيه حوله، ووضع شيء ناعم أسفل الرأس، وإزالة نظارات الوجه، وفك رابطات العنق، والاتصال بالطوارئ إذا استمرت النوبة أكثر من 5 دقائق. وحذّر التجمع في إنفوجرافيك توعوي له، من محاولة إيقاف حركات المصاب أثناء نومه، وتجنب وضع أي جسم في فم المصاب والتي قد تتسبب بجروح أو أذى للأسنان، ويجب تمامًا تجنب عمل الإنعاش القلبي الرئوي أو تقديم الطعام أو الماء إلا بعد التأكد من تمام الإفاقة.

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